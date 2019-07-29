بينها العراق.. تطبيق

2019/07/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن تطبيق "درّسني"، أول منصة ذكية في منطقة الشرق الأوسط التي توفر الخدمات والدعم التعليمي الفوري للطلاب، عن توسيع انتشاره ليشمل العراق ومصر

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