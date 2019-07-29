الحلوبسي يدعو الكويت لتوسيع الاستثمارات في العراق

2019/07/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغداددعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين، إلى توسيع الاستثمارات الكويتية في كل المحافظات، فيما اعتبر وزير الخارجية الكويتي تطور العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين العراق والكويت ستكون عاملا إيجابيا لخلق المزيد من التقارب بينهما.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان تلقته “كلكامش برس”، إن “رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له، التقى اليوم الاثنين، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح”.

واضاف المكتب، ان “الحلبوسي بحث خلال اللقاء العلاقات العراقية الكويتية التاريخية، وتطور العلاقات البرلمانية بين البلدين”، مشيرًا إلى أن “عمق هذه العلاقة سينعكس إيجابا على جميع الأصعدة، وأن العراق اليوم حريص على بناء علاقات متوازنة مع الجميع، ونشيد بدور الكويت المساند للعراق في المحافل الدولية”.

وشكر رئيس مجلس النواب الجهود الدبلوماسية للكويت بـ”دعوة الدول المانحة للإيفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر الكويت الدولي للمانحين لإعادة إعمار العراق”، داعيا إلى “توسيع الاستثمارات الكويتية في كلِّ المحافظات”.

من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي إن “تطور العلاقات الدبلوماسية البرلمانية بين العراق والكويت ستكون عاملا إيجابيا لخلق المزيد من التقارب بينهما”.

وأشار الوزير الكويتي إلى أن “البلدين سيعملان على تفعيل اللجان المشتركة لتسوية المشكلات العالقة بينهما”، معربا عن “استعداده لعقد لقاءٍ مع البرلمانيين العراقيين، لبحث كلِّ ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية التي تحقق تقدما وتدفعُ نحو بناء علاقات متطورة بين البلدين”.

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