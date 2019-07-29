عبد المهدي يكشف موعد إجراء التعداد السكاني

2019/07/29 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادكشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن استعداد الحكومة للتعداد السكاني خلال عام 2020، فيما أشار إلى أنه سيتم إدخال العد الالكتروني فيه.

وقال عبد المهدي خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي تقيمه وزارة التخطيط: “نستعد للتعداد السكاني الذي سيجري 2020″، داعياً جميع الهيئات ومجلس النواب الى “التفاعل مع مشروع التعداد السكاني”.

وأضاف أنه “سيتم إدخال العد الالكتروني في التعداد السكاني وهنالك عمل دؤوب لاجرائه”، مبيناً “نستهدف الحقيقة والواقعية من خلال إجراء التعداد”.

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