الحوثييون يستهدفون الجيش السعودي جنوب غربي المملكة

2019/07/29 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت حركة أنصار الله، اليوم الاثنين، عن إطلاق صاروخ باليستي استهدف تجمعات للجيش السعودي غربي عسير، جنوب غربي المملكة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع عبر صفحته على فيسبوك، إن "القوة الصاروخية اطلقت صاروخت بالستيت نوع بدر F استهدف تجمعات الجيش السعودي ومخازن الأسلحة في منطقة الدائر غرب عسير"، مؤكدا "قد أصاب هدفه بدقه عالية".

وأضاف سريع أن "ذلك سبب في انفجارات ضخمة هزت المنطقة وهروع سيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الاستهداف وسط حاله من الهلع والرعب في صفوف العدو"، متابعا "مصادر استخباراتية عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الجيش السعودي".

وكانت الحركة أعلنت يوم الأحد، عن تنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة مفخخة، على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

كما أعلنت الحركة فجر الأحد، شن عدد من طائرات "قاصف كي2" عمليتين هجوميتين على غرف التحكم والسيطرة لطائرات مسيرة ومرابضها في مطار نجران جنوب غربي السعودية.انتهى/س

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