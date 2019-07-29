القوة الجوية يجدد عقد علي حصني ويعلن موعد عودته للملاعب

2019/07/29 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغـداد..وافق لاعب فريق القوة الجوية لكرة القدم علي حصني، على تجديد عقده والبقاء مع الصقور خلال الموسم المقبل.وذكر نائب رئيس الهيئة الإدارية لنادي القوة الجوية وليد الزيدي في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن “اللاعب علي حصني سوف يستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل، واللاعب أبدى موافقته على التجديد المرحلة المقبلة […]

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