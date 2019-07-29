الصالحي يشيد بقانون الانتخابات بشان كركوك

2019/07/29 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجبهة التركمانية النائب ارشد الصالحي ان قانون انتخابات مجلس المحافظات الخاص بكركوك سيكون في صالحنا في حال التزمت مفوضوية الانتخابات بتنفيذ عمليات التدقيق , .وقال في بيان اننا وبعد تمرير قانون الانتخابات المحلية من قبل البرلمان في 22/ تموز/2019 , كثرت التاؤيلات والاشاعات والتفسيرات في الشارع التركماني منها بدراية ومنها بدون دراية, […]

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