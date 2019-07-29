2019/07/29 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. توديع الوجبة الاخيرة من حجاج ذوي الشهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الحشد الشعبي الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/29 | 20:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الحشد الشعبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. توديع الوجبة الاخيرة من حجاج ذوي الشهداء) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. توديع الوجبة الاخيرة من حجاج ذوي الشهداء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).