غرفة العمليات الخدمية تشرع بمهامها في الطارمية.. تطهير مبازل بطول 56 كم 

2019/07/29 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت غرفة العمليات الخدمية التي شكلتها الهندسة العسكرية للحشد الشعبي اثناء عملية ارادة النصر الثانية شمال بغداد بمهامها، فيما بدأت بكري وتنظيف البزول والانهار في الطارمية بالتعاون مع المجلس البلدي التابع للقضاء.وذكر موفدنا، ان الجهد الهندسي للحشد بدأ بالتعاون مع المجلس البلدي والبلدية التابعة لقضاء الطارمية شمالي بغداد، اليوم الاثنين، بحملة واسعة لدعم القطاع الخدمي ...

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