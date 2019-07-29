أمنية ديالى: الحشد الشعبي وصل الى عمق تلال حمرين لأول مرة منذ 2003

2019/07/29 | 20:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اكدت اللجنة الامنية في مجلس ديالى، الاثنين، بان الحشد الشعبي نفذ عمليات نوعية غير مسبوقة في عمق تلال حمرين لتعقب اخطر خلايا داعش.وقال الحسيني لـ /المعلومة/، إن “ الحشد الشعبي نفذ مؤخرا عملية نوعية غير مسبوقة نجح من خلالها من الوصول الى عمق تلال حمرين وبمسافة تزيد عن 40كم وهي مسافة […]

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