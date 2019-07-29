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شاهد بالفيديو.. صنعاء | حصار التحالف السعودي يتسبب بآثار كارثية وصمود يمني


شاهد بالفيديو.. صنعاء | حصار التحالف السعودي يتسبب بآثار كارثية وصمود يمني
2019/07/29 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: SbXsIdcm8fA

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