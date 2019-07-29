السعودية تعلن وصول أكثر من مليون حاج

2019/07/29 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

أعلنت السعودية، الإثنين، وصول أكثر من مليون حاج إلى المملكة،

منذ بدء قدوم حجاج الرحمن وحتى أمس الأحد.

وقالت المديرية العامة للجوازات بالسعودية، إن عدد الحجاج

القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، بلغ

1.084 مليون حاج، وفق وكالة الأنباء السعودية ( واس).

وأعلنت السعودية، الأحد، أن أجهزتها وقطاعاتها المعنية بشؤون

الحج، أكملت استعداداتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، خلال موسم حج هذا العام.

وأوردت ”واس“، أن الخدمات المقدمة، تتمثل في ”وجود أكثر من

17 ألف رجل دفاع مدني، وأكثر من 3 آلاف آلية للتعامل مع كافة مهددات السلامة العامة“.

وخلال موسم الحج السابق، وصل عدد حجاج بيت الله الحرام إلى

2 مليون و371 ألفًا و675، حسب إحصائية رسمية نهائية.

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