صندوق النقد الدولي يحذر العراق من الاستمرار بـ”الاسراف” الحالي

2019/07/29 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، السلطات العراقية

من الاستمرار فيما وصفه بـ”الاسراف” الحالي.

وقال الصندوق بحسب ما اوردت شبكة “بابلك فاينينس انترناشونال”

الاقتصادية، ان “ميزانية العراق الحالية لعام 2019، اذا ما استمر الانفاق الحالي

كما هو، فانها ستقضي على اي تقدم حققه العراق اقتصاديا خلال السنوات الماضية”.

وتابع “التوقعات تشير الى زيادة الانفاق العراقي بنسبة

25% سنويا، ما لم تعدل السلطات على قوانينها المالية وبنود موازنتها”.

ووصف الصندوق الاوضاع العراقية الاقتصادية بانها “تواجه

تحديات خطيرة، فالاوضاع الاجتماعية في تدني وما زالت قاسية، اعادة الاعمار لما بعد

الحرب تسير ببطئ، متطلبات النمو كبيرة جدا، والضعف المؤسساتي واضح جدا، بالاضافة الى

ان اسعار النفط المتذبذبة، والعلاقات الجيوسياسية لها دور كبير على اوضاع الاقتصاد

العراقي”.

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