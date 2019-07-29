انبعاث غازات سامة في سماء الناصرية

2019/07/29 | 20:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ذي قار

تسبب حريق اندلع، الاثنين، في مدينة الناصرية مركز محافظة

ذي قار ،بانبعاث غازات سامة امتدت الى المناطق المجاورة له.

وقال مدير دائرة

بيئة ذي قار اسعد شمخي في تصريح تابعه “النور نيوز” ان “حريقاً نشب في موقع

الطمر الصحي في قضاء الناصرية، ما تسبب بانبعاث غازات سامة في القريبة منه”، لافتا

الى ان “ذلك الحريق نشب بفعل فاعل منذ ليل امس واستمر حتى صباح اليوم وقد هرعت فرق

الاطفاء لاخماده”.

وفيما بين ان “الحريق خلف اعمدة وسحبا من الدخان الابيض،

والذي يحتوي على غازات سامة ناجمة عن حرق المخلفات الطبية، وحمل مدير الدائرة “بلدية

الناصرية مسؤولية الاضرار الناجمة عن هذه الحوادث لرفضها تنفيذ قرارات غلق المواقع

المذكورة والتحول الى مواقع خارج المدن “.

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