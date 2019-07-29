2019/07/29 | 20:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي اليوم الاحتفال باليوم العالمي للسكان الذي اقامته وزارة التخطيط بمناسبة مرور ٥٠ عاما على تأسيس صندوق الأمم المتحدة للسكان وتزامنا مع استعداد العراق لتنفيذ التعداد العام ٢٠٢٠ .وقال في كلمة القاها خلال الاحتفال : إن هذا اليوم هو يوم مهم بالنسبة لنا وتلتقي فيه اهدافنا مع المجتمع الدولي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبدالمهدي يحضر الاحتفال باليوم العالمي للسكان ويؤكد دعم الحكومة لتنفيذ التعداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبدالمهدي يحضر الاحتفال باليوم العالمي للسكان ويؤكد دعم الحكومة لتنفيذ التعداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).