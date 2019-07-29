استذكار الفنان خزعل مهدي والشاعر جودت التميمي

2019/07/29 | 20:44

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بغداد / سامر المشعل

استعاد المثقفون العراقيون التاريخ الابداعي للفنان الراحل خزعل مهدي والشاعر جودت التميمي، بجلسة استذكار نوعية منوّعة في قاعة الثقافة للجميع في الكرادة، أدارت الجلسة الاعلامية بشرى سميسم، وتحدث عن الراحلين الباحث حيدر شاكر وقدّم تراث المبدعين خزعل وجودت المطربة غادة واصف والفنان علي سالم وشاركهما في الغناء المطرب مجدي حسين ومجيد الفراتي.

حضر الاحتفالية جمع كبير من المثقفين والفنانين بمختلف الاختصاصات بدعم من جميعة الموسيقيين العراقيين وبحضور السيدة زينب ابنة الراحل خزعل مهدي.

استهلت الجلسة بقراءة الاعلامية بشرى سميسم ملخصا عن المسيرة الابداعية للفنان الشامل خزعل مهدي والذي مثل وأخرج وكتب ولحَّن عشرات الأغاني الجميلة ومنها أغنية “جوز منهم للفنانة عفيفة اسكندر واول أغنية رياضية بعنوان “العب ياحبيبي” في العام 1966 وغنّتها شقيقته الفنانة هناء، واغنية “اترك هوى الحلوين” التي غنّاها الفنان فؤاد سالم واغنية “حمد ياحمود” التي غنّتها الفنانة الراحلة مائدة نزهت واغنية “احبه واطيعه” للفنان سعيد العجلاوي وغيرها من الاغاني.

كذلك استحضرت سميسم الى جانب الباحث حيدر شاكر مقدرة الشاعر جودت التميمي الفذة في كتابة الاغاني واعداد البرامج الاذاعية، فكتب التميمي ما يقرب من 700 أغنية للمطربين العراقيين والعرب ومنها أغنية “حنه حنه” للمطرب فاضل عواد واغنية “مساكين” للمطرب الريفي حسين سعيدة واغنية “وحدك ملكت الروح” للمطربة الاردنية سميرة توفيق واغنية “ياسمري دك كهوه” للمطرب فهد بلان واول أغنية للفنان فؤاد سالم وهي بعنوان “سوار الذهب” وغيرها من الاغاني، فضلا عن ثلاثة دواوين شعريَّة.

تنوّعت الجلسة بايقاعاتها..



فقرأ الشاعر جليل صبيح قصيدة مهداة الى روح الفنان خزعل مهدي وقصيدة اخرى جسّد فيها اسطورة العشق لبغداد رغم العذابات.

ثم تحدث عدد من الحضور مستذكرين ابرز المحطات الابداعية في حياة مهدي والتميمي، منهم الفنان عزيز كريم والمخرج الاذاعي جمال محمد وتحدثت ابنة الراحل خزعل مهدي عن يوميات والدها فضلا عن مداخلات أخرى من قبل الحضور.

غنّت المطربة غادة واصف أغنية “جوز منهم” ثم قدم المطرب علي سالم أغنية “اترك هوى الحلوين” وشارك المطرب مجدي حسين باغنية “احبه واطيعه” وايضا قدم المطرب مجيد الفراتي احدى اغنيات الملحن خزعل مهدي.

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