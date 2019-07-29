ديالى: الحشد العشائري يتسلم امن نحو 30 قرية محررة

2019/07/29 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..اكد عضو مجلس محافظة ديالى حقي الجبوري، الاثنين، بان الحشد العشائري تسلم ملف الامن الداخلي لنحو 30 قرية محررة في قاطع شمال شرق المحافظة.وقال الجبوري لـ /المعلومة/، إن “الحشد العشائري تسلم ملف الامن الداخلي لنحو 30 قرية زراعية محررة في قاطع شمال قضاء المقدادية(40كم شمال شرق بعقوبة)”.وأضاف، أن “الحشد العشائري […]

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