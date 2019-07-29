2019/07/29 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوراً تناقلها ناشطون لبعض شوارع وجسور كربلاء وهي تشهد رفع أعلام الدول المشاركة في غرب آسيا.وستنطلق بطولة غرب آسيا يوم غد الثلاثاء بمشاركة 9 منتخبات، قسمت الى مجموعتين في كربلاء وأربيل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شوارع وجسور كربلاء تتزين بأعلام الدول المشاركة في غرب آسيا وكالة صدى الاعلام للانباء.

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