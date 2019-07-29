الكعبي يؤكد ضرورة المضي بإجراءات تشريع قانون النفط والغاز

2019/07/29 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم، اليوم الاثنين، ضرورة المضي باجراءات تشريع قانون النفط والغاز".لافتا الى "ان مشروع القانون سبق وان أرسلته الحكومة لمجلس النواب خلال الدورات السابقة."

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