حداد يبحث في اربيل تعزيز التعاون في مجال القضاء بين السلطة الاتحادية والاقليم

2019/07/29 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد ، اليوم الإثنين، مع رئيس مجلس القضاء في الاقليم علي عولا ونائب رئيس محكمة التمييز، القاضي عبدالله شرف الدين ، استقلالية القضاء وفرض سيادة القانون ، وتعزيز التنسيق مع السلطة القضائية الاتحادية.

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