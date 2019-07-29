2019/07/29 | 20:49

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منددة بالجريمة ..



الصحة اليمنية تعلن حصيلة ضحايا العدوان السعودي على صعدة

الاثنين

29

تموز

2019 :

08:43 pm

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اعلنت وزارة الصحة العامة والسكان اليمنية استشهاد 13 مواطنا بينهم

اطفال اثنين و26 جريحاً بينهم 12 طفلاً جراحهم خطيرة إثر استهداف

تحالف العدوان السعودي سوق آل ثابت الشعبي في مديرية قطابر بمحافظة

صعدة.وذكرت الوزارة في بيان ان حصيلة جريمة سوق آل ثابت غير نهائية حيث ما

زالت عملية انتشال الضحايا وإسعافهم والتعرف عليهم مستمرة, منددة

ارتكاب تحالف العدوان هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل الجرائم

السابقة التي ارتكبها العدوان.وأوضحت ان العدوان جعل بنك أهدافه

الرئيسيين هم المواطنين الآمنين خاصة الأطفال والنساء, محملة قيادات

دول التحالف وعلى رأسها أمريكا والسعودية والإمارات كامل المسؤولية

القانونية لكل قطرة دم سقطت في هذه الجريمة وفي جميع الجرائم, كما

استنكرت وبشدة الصمت الأممي ومجلس الأمن وجميع المنظمات الحقوقية

والإنسانية سواءً الأممية أو الدولية جراء هذه الجرائم التي ترتكب

يومياً.



ودعت وزارة الصحة اليمنية جميع المنظمات الأممية والدولية

العاملة في اليمن بالتحرك الجاد للمساهمة في إنقاذ الجرحى كون اليمن

محاصرة منذ 52 شهراً , وطالبت برفع الصوت عالياً لرفع الحصار على مطار

صنعاء المغلق منذ 8 أب 2016 كي يتسنى لنا إسعاف الجرحى للخارج وإنقاذ

من يمكن إنقاذه, كما دعت جميع دول العالم الحر للتحرك الجاد لإيقاف

العدوان ورفع الحصار من خلال إيقاف الصلف والتعنت الأمريكي العالمي.

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