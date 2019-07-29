2019/07/29 | 20:49

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بالوثائق ..



مستشفى في الموصل تحصل على المرتبة الاولى في هذا المجال

حصلت مستشفى تلعفر العام على المرتبه الأولى في تقييم دائرة صحة

نينوى للمستشفيات من حيث النشاط في عموم محافظة نينوى للأشهر

الثلاثة الماضية

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