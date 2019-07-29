2019/07/29 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أصدر البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، توجيها جديدا بشأن طبيعة التعاملات المصرفية للشخصيات العراقية المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية.وذكر البنك في كتاب صادر عنه: “لأجل وضع الأسس الصحيحة التي تستند إلى المعايير الخاصة بقوائم الحظر الدولية، نود أن نبين أن التعميم الوارد آنفا يخص عدم التعامل بالدولار الأمريكي، ويعتبر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..توجيهات جديدة من البنك المركزي العراقي بشأن المشمولين بالعقوبات الأمريكية المركز الخبري الوطني.

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