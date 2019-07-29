برهم صالح يؤكد ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان

2019/07/29 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الاثنين، ضرورة توسيع حجم التبادل التجاري بين العراق ولبنان، فيما اكدت بيروت رغبتها “الجادة” للمساهمة في حقل الاستثمار وإعادة إعمار المدن المحررة.وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان وتلقته وكالة صدى، إن “رئيس الجمهورية استقبل اليوم وزير الدولة اللبناني لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد”، مبينا ان “صالح اكد ضرورة

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