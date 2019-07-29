المكونان العربي والتركماني يرفضان عقد جلسة لمجلس كركوك خارج المبنى الرسمي

2019/07/29 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد المكون العربي في مجلس كركوك،اليوم الاثنين، بقاء المحافظ الحالي راكان الجبوري في منصب المحافظ لحين موعد الانتخابات المقبلة، مبينا عدم قدرة الكرد

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