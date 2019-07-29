مجلس البصرة يعلن موافقة الصناعة لاستثمارات جديدة توفر 25 ألف فرصة عمل

2019/07/29 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن مجلس محافظة البصرة، اليوم الاثنين، عن موافقة وزارة الصناعة على سبع فرص استثمارية لفتح خطوط إنتاجية ضمن معامل البصرة، مبينا ان الفرص

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