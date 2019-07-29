تنسيق بين محافظتي كربلاء والنجف بشأن معامل الطابوق البدائية

2019/07/29 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الإثنين، إنذاراً إلى معامل “كور الطابوق” الواقعة بين محافظتي النجف وكربلاء؛ لمخالفتها الشروط والمحددات البيئية اللازمة.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة / بدر نيوز/، أن “فرقها الفنية التابعة لمديرية بيئة النجف أجرت كشفاً بيئياً رقابياً على عدد من الكور البدائية الموجودة بين محافظتي النجف وكربلاء في تخوم […]

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