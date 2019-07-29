فن «القيصر» يلبي طلب عشاق الرومانسية في مهرجان إهدنيات بلبنان

2019/07/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساهر يقدم فروض الولاء والحب للجمهور ويصدح بأغانيه الراسخة متابعة الصباح الجديد : استهل كاظم الساهر أولى حفلاته في مهرجان إهدنيات الدولي بشمال لبنان بحفل حالم قدم فيه القيصر فروض الولاء والحب للجمهور بعد أن لبى كل طلبات الحاضرين من أغان وقصائد يحفظها عشاقه عن ظهر قلب.وعلى مدى ساعتين كان الجمهور في مدينة إهدن، ...

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