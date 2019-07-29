100 مليون بكتيريا في التفاحة الواحدة

2019/07/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : تُعرف فاكهة التفاح بفوائدها الصحية الرائعة، حيث يزعم بعض الخبراء أنها تغنينا عن زيارة الطبيب في كثير من الأحيان (أو هكذا تقول الأمثال).والآن، يقول علماء أن فائدة التفاح تكمن في تنوع البكتيريا التي تنقلها إلى أمعاء الإنسان، حيث تحتوي التفاحة الواحدة على نحو 100 مليون بكتيريا.وتختلف البكتيريا في المعدة ...

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