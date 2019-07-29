الفيروسات الكبدية تتسبب في وفاة مليون شخص سنويا في العالم

2019/07/29 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة الصباح الجديد : كشف مركز السيطرة على الأمراض والوقاية بيانات منظمة الصحة العالمية، والتى أوضحت أن هناك 257 مليون شخص مصاب بفيروس بى، ويوجد 71 مليون شخص مصاب بفيروس سي في العالم، موضحاً أن التهاب الكبد الفيروسى يتسبب في أكثر من مليون حالة وفاة كل عام، فى حين أن الوفيات الناجمة عن السل، وفيروس ...

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