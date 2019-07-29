رئاسة البرلمان تؤكد ضرورة المضي بإجراءات تشريع قانون النفط والغاز

2019/07/29 | 20:52

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بغداد:سومر نيوز

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، على ضرورة المضي باجراءات تشريع قانون النفط...

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