عرب كركوك: الجبوري يبقى محافظا لحين إجراء الانتخابات ومرشح الكرد لن يمرر

2019/07/29 | 20:52

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بغداد:سومر نيوز

أكد المكون العربي في مجلس كركوك، الاثنين، بقاء المحافظ الحالي راكان الجبوري في منصب المحافظ لحين موعد ا...

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