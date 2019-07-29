الاتحاد الوطني الكردستاني: لا يمكن تجاوز الحكومة الاتحادية باختيار محافظ كركوك

2019/07/29 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني عن شروعه بمفاوضات مع الكتل السياسية في كركوك من اجل التوافق على اختيار المحافظ الجديد.

وقال عضو المجلس القيادي آريز عبد الله في تصريح، إن الأحزاب الكردية لا يمكنها تجاوز الحكومة الاتحادية في تفعيل مجلس محافظة كركوك، واختيار المحافظة الجديد، بل يجب ان تحصل على موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، مشيرا الى ان الاتحاد باشر بمفاوضات مع مختلف الكتل السياسية بشأن اختيار محافظ لكركوك.

واوضح عبد الله، ان اختيار المحافظ الجديد يجب ان يضمن الأغلبية للاتحاد، وحماية استقرار وأمن المحافظة، بعيدا عن التصعيد السياسي والشعبي، وبما يحقق التوازن للمحافظة.

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