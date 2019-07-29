ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة

2019/07/29 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة لم يكد نادي ريال مدريد يستفيق من صدمة خسارته العريضة وديا أمام أتلتيكو، وإصابة لاعبيه، الفرنسي فيرلاند ميندي، والجناح الإسباني ماركو أسينسيو، حتى تلقى الفريق ضربة موجعة جديدة.وأعلن الريال اليوم، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، عن إصابة حارسه البلجيكي، تيبو كورتوا، بالتواء في الكاحل الأيسر، ولم يحدد النادي الإسباني مدة غياب […]

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