عبد المهدي يعلن استعداد الحكومة للتعداد السكاني العام خلال عام 2020

2019/07/29 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال عبد المھدي خلال الاحتفال بالیوم العالمي للسكان الذي تقیمه وزارة التخطیط، "نستعد للتعداد السكاني الذي سیجري 2020 ،"داعیاً جمیع الھیئات ومجلس النواب الى "التفاعل مع مشروع التعداد السكاني".

وأضاف أنه "سیتم إدخال العد الالكتروني في التعداد السكاني وھنالك عمل دؤوب لاجرائه"، مبیناً "نستھدف الحقیقة والواقعیة من خلال إجراء التعداد"

انتهى .



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