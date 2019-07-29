الجيش الليبي يسقط طائرة تركية مسيرة بضواحي طرابلس

2019/07/29 | 21:02

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بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، بأن الجيش الليبي أسقط طائرة تركية مسيرة بضواحي طرابلس.

بغداد اليوم - متابعة

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، مرسوما لتعويض عائلات ضحايا هجوم 11 سبتمبر.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء الماضي، بغالبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هج

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت السلطات البرازيلية، اليوم الاثنين، مقتل 52 شخصا بمواجهات بين افراد عصابات متنافسة داخل سجن شمالي البرزايل.

وقالت السلطات، إن "الأحداث وقعت في التاميرا بولاية بارا شمالي البلاد"، لافتة إلى أن "16 من القت

بغداد اليوم _ متابعة

اتهمت هيأة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، اليوم الاثنين، القوات الأميركية المتواجدة في سوريا بـ"نهب" منشآت وحقول نفط في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس إدارة العمليات العامة التابعة لهيئة الأركان العامة

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