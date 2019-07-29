2019/07/29 | 21:02

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المالية البرلمانية تعهد بتخصيص الاموال الكافية للوقف الشيعي في الموازنة

بغداد/..تعهدت اللجنة المالية البرلمانية بتخصيص الاموال الكافية في الموازنة العام للعام 2020 للوقف الشيعي وجاء ذلك خلال استقبل الوكيل الديني والثقافي لرئيس ديوان الوقف الشيعي وعميد كلية الامام الكاظم (ع) غني الخاقاني اليوم الاثنين رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب هيثم الجبوري .

ونقل بيان صحافي عن ديوان الوقف الشيعي تلقته " عين العراق نيوز"ان اللقاء اتسمت أجواءه بالفاعلية والجدية البحث في اليات التعاون وتعزيز المواقف الوطنية بما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق الفائدة في عمل مجلس النواب وعلاقاته مع المؤسسات الحكومية ومنها ديوان الوقف الشيعي.

بدوره اعرب النائب هيثم الجبوري للخاقاني خلال اللقاء عن سعادته بسلامة معالي رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي، منددا بالاعتداء الذي استهدف الديوان معنويا وماديا، واعرب الجبوري في الوقت ذاته عن عمق العلاقات والروابط التي تجمع مجلس النواب بديوان الوقف الشيعي، وتعهد بتخصيص الاموال الكافية في الموازنه التشغيلية والاستثمارية الخاصة بالوقف الشيعي وكلية الامام الكاظم (ع) بما يمكنهم من تحقيق اهدافهم التنموية والاستثمارية.انتهى

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