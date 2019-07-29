شاهد كيف تدك القوات العراقية مضافات لـ

2019/07/29 | 21:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات قاطع سامراء للحشد الشعبي، اليوم الإثنين، تدمير ثلاث مضافات لعناصر "داعش" في الجزيرة غرب سامراء....

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