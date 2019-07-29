2019/07/29 | 21:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين عدة اجتماعات مع هيئة الاتصالات الكويتية، بغية التوصل لاتفاق وتوقيع عقد يسمح بتمرير سعات انترنت الى البلاد.وقال بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، ان الوزارة “تتطلع الى تنفيذ مشاريع سيادية كبيرة تستغل الموقع الجغرافي الاستراتيجي للعراق، والذي لا يتم استغلاله بشكل صحيح”. وتابع “الوزارة تمتلك شبكات اتصالات حديثة ومتطورة وبنى

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الاتصالات تعقد عدة اجتماعات مع الجانب الكويتي بشأن تمرير سعات الانترنت وكالة صدى الاعلام للانباء.

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