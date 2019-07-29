2019/07/29 | 21:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wIO8arbm90U

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزارة الخارجية تسلم الثقافة قطعاً آثارية تم استعادتها من بعض الدول) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزارة الخارجية تسلم الثقافة قطعاً آثارية تم استعادتها من بعض الدول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).