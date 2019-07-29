مقتل أكثر من 50 سجينا وقطع رؤوس 16 منهم في تمرد بالبرازيل

2019/07/29 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أسفر تمرد واشتباكات بأحد السجون البرازيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52 شخصا مع قطع رؤوس 16 منهم.وقالت إدارة السجون البرازيلية إن الاشتباكات وقعت بين عناصر عصابتين متنازعتين من السجناء، داخل سجن في بارا شمال البرازيل، مضيفة أن اثنين من حراس السجن احتجزا كرهينتين أثناء التمرد.وتجدر الإشارة إلى أن عدد […]

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