بالوثيقة : اللجنة المالية النيابية تشترط الالتزام بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا لاجراء التعيينات

2019/07/29 | 21:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حصلت "الغدير"، اليوم الاثنين، (29-7-2019 ) على وثيقة نيابية موجهة إلى وزارة المالية، تتعلق بعدم إجراء أية تعيينات في دوائر الدولة ما لم يتم الالتزام بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا.

وبحسب الوثيقة الصادرة من اللجنة المالية النيابية بتاريخ 25 تموز الجاري، والموجهة إلى وزارة المالية، فقد طلبت اللجنة على "عدم المصادقة على أي محضر تعيينات في كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة إلا بعد التأكد من الالتزام بقانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم 59 لسنة 2017".

وينص القانون المذكور على تخصيص 15% من الدرجات الوظيفية لمخصصة للوزارات من درجات الحذف والاستحداث لتعيين حملة الشهادات العليا.

انتهى .ا .ع

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