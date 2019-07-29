2019/07/29 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الاثنين، بحبس شرطي المرور ثامر جلال جعيول إثر قيامه بابتزاز احد المواطنين.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الداخلية في بيان وتلقته وكالة صدى , ان ” الياسري وجه بنقل الشرطي إلى خارج مديرية المرور” ، داعياً “المواطنين الكرام إلى التعاون مع رجال الامن وتوثيق مثل هذه الحالات”.وظهر شرطي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية الياسري يوجه بحبس شرطي مرور إثر ابتزازه أحد المواطنين وكالة صدى الاعلام للانباء.

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