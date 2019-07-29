فلاح أمين الرهيمي - دور الصين (اللاشعبية) المدمرة للدول النامية

2019/07/29 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي منذ أن وجد النظام الرأسمالي في القرن الثامن عشر وإلى يومنا هذا في بداية القرن الواحد والعشرين وإلى أن ينتهي يعتمد في تشغيل ماكنته على ركنين أساسيين هو استعباد الشعوب واستعمارها ولسببين الأول استغلال المواد الأولية التي تخزن في الأرض باطنها وظاهرها ثم تحويلها في مصانعها إلى سلع وبضائع ...والثاني وجود أسواق لتصريف ما تنتجه تلك المصانع فتكون في عصر الامبريالية هذه العملية عن طريق احتلال تلك الدول بو......

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