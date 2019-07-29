2019/07/29 | 21:40

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مقتدى الصدر يحث العاطلين عن العمل على الاهتمام بـ "يوتيوب"

كلمة -

بغداد

دعا محمد صالح العراقي، الذي يمثل مقتدى الصدر على مواقع

التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين، الشباب العاطلين عن العمل إلى ترك

لعبة "ببجي" والتحول إلى "يوتيوب".

وكتب مُرسل وفق ما نشره على حسابه الشخصي: "يعني حكومة فاسدة يعني

لازم نستجدي في التقاطعات".

ورد عليه صالح محمد العراقي "لا ابدا..



ان كنت تريد المشاركة في

الحكومة التي تنعتها بالفساد فانت حر..



حشرك الله معهم في الدنيا

والاخرة، وان كان تعيينك عن خبرة واختصاص لا لأجل فقر ومسكنة فسيكون

تعيينك من اجل خدمة الوطن والمواطن وهذا هو التعيين الصحيح والحق،

ومعه يمكن ان تكون فيهم ولا تكن منهم بل ويمكنك اصلاح بعض ما فسد".

فكتب المرسل رداً" لا نريد المشاركة بفسادكم هذا امر مؤكد لكن ماهو

الحل برايك؟".

فرد صالح محمد العراقي" الحل الفقر لا يكافح بالتوظيف والتعيين..

والتعيين ليس الحل الأوحد لخدمة الوطن والمواطن..



مثلا بدل ان

"تحوسم" قطعة ارض استصلح ارضاً، وبدل ان تلعب (بوبجي) استفد من النت

بطريقة صحيحة تكسبك مالاً".

وأضاف" بدل ان تلعن الظلام اوقد شمعة وبدل ان تكون فضائيا انفع بلدك

باي طريقة مشروعة وبدل ان تلعن الفقر كن بناءً او نجارا او حدادا او

فلاحا او عطارا او رساما او حتى (يوتيوبريا)".

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