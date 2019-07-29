العراق يدرس اعتماد العد الالكتروني في التعداد العام للسكان

2019/07/29 | 21:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- تدرس الحكومة العراقية امكانية اعتماد العد الالكتروني في اجراء التعداد السكاني المقرر انجازه العام المقبل.

واكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاثنين، ان الحكومة ستدخل العد الالكتروني في التعداد السكاني داعيا البرلمان والهيئات المعنية الى التفاعل مع المشروع.

وجاء ذلك خلال مشاركة عبد المهدي في احتفالية بمناسبة انشاء صندوق الأمم المتحدة للاسكان في بغداد.

وقال عبد المهدي "سندخل العد الالكتروني في التعداد السكاني وهناك عمل دؤوب لاجرائه ونستهدف الحقيقية والواقعية من خلال اجراء التعداد العام للسكان العام المقبل".

وثمن عبد المهدي الدعم الدولي للعراق في جوانب مهمة كالدعم الفني والتقني من قبل صندوق الامم المتحدة للعراق من اجل التعداد السكاني.

وقالت وزارة التخطيط العراقية في وقت سابق إنها بدأت في اتخاذ "اجراءات فنية" خاصة بالتعداد العام للسكان الذي طال انتظاره بما يشمل اقليم كوردستان.

واُجري آخر احصاء للسكان في العراق عام 1997 لكنه لم يشمل اقليم كوردستان.

وإذا ما نجح العراق في اجراء التعداد السكاني فان ذلك سيكون الاول من سقوط النظام السابق على يد القوات الامريكية ربيع عام 2003.

ويُعتقد أن تعداد السكان تجاوز 38 مليون نسمة.وليس من الواضح ما اذا كان الاحصاء سيشمل – عدا النازحين- نحو اربعة ملايين عراقي فروا من البلاد طيلة السنوات القليلة الماضية.

وسبق أن أعلنت حكومة إقليم كوردستان عن التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد لإجراء التعداد السكاني.

سوار أحمد

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