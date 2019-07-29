مسرور بارزاني يعزي العاهل السعودي

2019/07/29 | 21:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني برقية تعزية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة وفاة اخيه الأمير بندر بن عبد العزيز.

وعبر بارزاني عن حزنه لوفاة "صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزیز آل سعود رحمە اللە".

ووجه مسرور بارزاني خالص تعازيه للعائلة الملكية والشعب السعودي.

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