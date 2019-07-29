أصوات يصدرها جسمك تنذر بضرورة زيارة الطبيب

2019/07/29 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يصدر جسم الإنسان ضوضاء و “صفارات إنذار” تقول إن “الوقت قد حان لزيارة الطبيب” بطريقة أو بأخرى.ونشر موقع “ذي صن” البريطاني تقريرا عن 4 أصوات مختلفة يطلقها الجسم، يمكن أن تنذر بضرورة زيارة الطبيب، وهي: – نبض أو خفقان في الأذنين: ارتفاع ضغط الدم نادرا ما تكون لهذه الحالة أعراض ملحوظة، ولكن […]

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