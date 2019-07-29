2019/07/29 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FGs4zeDe-PA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 29-7-2019 | سرقات وتخريب بمنتزه 14 تموز ببغداد بعد ايام من افتتاحه) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اهل المدينة 29-7-2019 | سرقات وتخريب بمنتزه 14 تموز ببغداد بعد ايام من افتتاحه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).