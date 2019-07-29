2019/07/29 | 21:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهريبالنفطعبركردستانإلىتركيا.. أبرز الأزمات بين بغداد وأربيل.. مثنى جبار) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3icmwNY84lk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تهريبالنفطعبركردستانإلىتركيا.. أبرز الأزمات بين بغداد وأربيل.. مثنى جبار) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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