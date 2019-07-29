الخارجية الفلسطينية: خطة (الكيان الصهيوني) لتشجيع نقل سفارات الدول إلى القدس مصيرها الفشل

2019/07/29 | 21:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنتقدت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الاثنين، خطة الكيان الصهيوني لتشجيع ودعم نقل سفارات الدول إلى القدس عبر تخصيص أموال لمساعدتها للقيام بتلك الخطوة، معتبرة مصيرها الفشل.

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